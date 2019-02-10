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Культура

На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера

На торги были выставлены пять работ, автором которых якобы был фюрер

На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге. Как сообщает The Guardian, потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены.

Картины можно было купить на торгах, организованных торговым домом Вайлдер, которые были посвящены артефактам, связанным с нацистской Германией. Стартовые цены на пять работ составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Всего за несколько дней до открытия аукциона несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности.

Помимо акварельных пейзажей, предположительно написанных Гитлером, на продажу было также выставлено, в частности, плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало фюреру.

The Guardian приводит мнение Стефана Клингена, специалиста Центрального института истории искусства Мюнхена, который констатирует, что у Гитлера-живописца был стиль "относительно амбициозного любителя", чьи акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это также делает крайне затруднительной верификацию картин.

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Теги: Германия
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