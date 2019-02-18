Главные новости
В миреВласти Солсбери раскритиковали появление российского флага на городском собореВ РоссииВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВ миреПремьер Польши отменил поездку в Израиль после слов Нетаньяху о Холокосте
Культура

Мосгорсуд проверит законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на арест Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Защита просит апелляционную инстанцию избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд отправил его под арест до 27 марта.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".

Теги: Россия, Третьяковская галерея

Новости по теме

Культура
Жюри 69-го Берлинале наградило победителейЖюри 69-го Берлинале наградило победителей
Они обратили особое внимание на картины про семейные отношенияПодробнее
 Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"
Он также знаком зрителям по роли ангела Дамиэля в "Небе над Берлином" и прошлогодней картине Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек"Подробнее
 Фильм Чжана Имоу исключили из конкурса БерлиналеФильм Чжана Имоу исключили из конкурса Берлинале
Организаторы заявили, что картина о "культурной революции" в КНР, на которую уже были проданы билеты, не будет показана в рамках основного конкурса по техническим причинамПодробнее
 "Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм"Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Фаворитка" опередила мексиканскую ленту по числу наградПодробнее
Стали известны лауреаты премии "Грэмми"Стали известны лауреаты премии "Грэмми"
Одного из музыкантов наградили посмертноПодробнее
 На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины ГитлераНа аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
На торги были выставлены пять работ, автором которых якобы был фюрерПодробнее
 Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале
Билеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько днейПодробнее
 Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Протестующие требуют повышения зарплатыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВласти Солсбери раскритиковали появление российского флага на городском собореВ РоссииВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВ миреПремьер Польши отменил поездку в Израиль после слов Нетаньяху о ХолокостеВ миреСМИ узнали о просьбе США к Японии выдвинуть Трампа на Нобелевскую премиюМоскваНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаМоскваСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве

Мосгорсуд проверит законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Мавзолей Ленина закроется на профилактику на два месяца

Истребители НАТО проведут полеты в воздушном пространстве Эстонии

Главы МИД России и Омана обсудят перспективы укрепления отношений

Россиянки обыграли сборную Украины в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболу

Итальянские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в США

Россияне стали одиннадцатыми Подробнее

Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусах

Специалисты проверят безопасность помещений Подробнее

Минск и Варшава обсудят возможное размещение в Польше военной базы США

Электроснабжение домов на западе Москвы восстановлено

Глава "Опоры России" заявил, что у арестованного Калви безупречная репутация

Что произошло за день: воскресенье, 17 февраля

Российский флаг на соборе в Солсбери, убитый у здания Центрального телеграфа и Нобелевская премия для Трампа Подробнее

В Москве прошел матч всех звезд Единой лиги ВТБ

В Донецке заявили об обстреле города украинскими военными

Власти Солсбери раскритиковали появление российского флага на городском соборе

Власти Солсбери раскритиковали появление российского флага на городском собореГод назад в городе был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, в чем Великобритания обвиняет Россию Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');