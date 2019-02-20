Третьяковка начала продавать билеты на выставку Репина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея начала продажу билетов на ретроспективную выставку Ильи Репина, которая откроется в марте.

"Мы открыли предварительную продажу билетов на выставку "Илья Репин", которая пройдет в Новой Третьяковке с 16 марта по 18 августа 2019 года. Билеты доступны на сайте и в кассах музея", - рассказали журналистам в среду в музее.

Ретроспектива произведений Репина (1844-1930) будет представлена на трех этажах в самых крупных выставочных залах Третьяковской галереи на Крымском валу.

В экспозицию войдут более 170 живописных полотен и более 130 графических работ мастера из 26 музеев России и зарубежья. Также на выставку представят картины из ряда частных собраний.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея подписала дополнительный контакт с Росгвардией на миллион рублей в связи с выставкой Репина для усиления охраны. В галерее, в частности, появится дополнительный круглосуточный пост охраны.

Инциденты в Третьяковке

27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи была украдена картина Куинджи "Ай-Петри. Крым". Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Злоумышленника задержали на следующий день.

Картина получила незначительные повреждения, ее отреставрирует Русский музей, который и предоставил картину для выставки в Москве.

Кроме того, 25 мая 2018 года в Третьяковке был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина получила серьезные повреждения и была снята с экспозиции.