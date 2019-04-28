Назарбаев встретился с Джеки Чаном

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с актtром Джеки Чаном.

Об этом в воскресенье написал в твиттере пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном pic.twitter.com/gyOdSjyENH — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) April 28, 2019

На встрече также присутствовали посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и исполнительный директор Фонда первого президента - лидера нации Асет Исекешев.

По данным пресс-службы первого президента, во встрече также приняли участие соратники и члены творческой команды китайского актера.

"Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во все мире", - сказал Назарбаев.

В свою очередь китайский актер рассказал о творческих планах на ближайший период и поделился своим видением реализации совместных проектов в сфере киноиндустрии.