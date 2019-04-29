Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Поклонники творчества актрисы, ее друзья, коллеги с цветами идут на Театральную площадь к Малому театру, чтобы проводить в последний путь знаменитую актрису.

Гражданская панихида проходит в зрительном зале основной сцены Малого театра, в котором работала актриса. На сцене стоит почетный караул.

После церемонии прощания Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.

Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.

Она родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году Быстрицкая окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина. С 1958 - в труппе Малого театра. Ее дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

С 1950 года Быстрицкая снималась в кино. Роль, сделавшая ее знаменитой, - Аксинья в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958). Также снималась в картинах "Добровольцы", "Неоконченная повесть", "Николай Бауман" и других.

С 1978 года занималась педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

Быстрицкая была президентом благотворительного Фонда в поддержку искусства и науки, профессором, академиком нескольких академий. Являлась также вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка.

Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", являлась лауреатом премий "Триумф", "Золотая маска" и других.