В США спрогнозировали 11 млн прогулов после финального эпизода "Игры престолов"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Примерно 10,7 млн американцев не пойдут на работу на следующее утро после выхода заключительного эпизода сериала "Игра престолов", который будет показан вечером в воскресенье, 19 мая, подсчитал аналитический центр Workforce Institute at Kronos (США).

В опросе под названием "Absence Is Coming" (отсылка к первому эпизоду сериала - "Winter is Coming"), проведенном компанией Harris Poll, приняли участие 1 тыс. 90 человек, достигших совершеннолетия. Они отвечали на вопросы о финале сериала, снятого по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Результаты исследования были экстраполированы на общее число работающих совершеннолетних американцев - согласно переписи населения США за 2010 год, оно составляет 143,1 млн человек.

По расчетам центра, в общей сложности 27,2 млн человек, которые собираются смотреть финальный эпизод "Игры престолов", либо совсем не придут на работу в понедельник, либо планируют опоздать или работать из дома.

"Игра престолов" - фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения (производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн). Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.