Group-IB заблокировала 43 тыс. пиратских ссылок на финальный сезон "Игры престолов"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений компания Group-IB добилась блокировки более 43 тысяч "пиратских" ссылок на скачивание финального сезона популярного сериала "Игра престолов" в Рунете; пиратские версии распространялись более чем на 1 тыс. сайтов.

"Group-IB подвела итоги антипиратской кампании по защите заключительного сезона главного фэнтези-эпоса десятилетия - "Игры престолов" (Game of Thrones). Начиная с финального сезона, стартовавшего в апреле, были успешно заблокированы более 43 тыс. нелегальных ссылок - на пиратских сайтах, форумах, в социальных сетях. В целом за последние четыре года Group-IB заблокировала более 180 тыс. пиратских ссылок на Game of Thrones",- сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании.

Заключительный сезон "Игры престолов" вышел на экраны 14 апреля и сразу стал одним из самых популярных сезонов сериала, причем не только у поклонников, но и у "пиратов".

"Пиратки" финального сезона Game of Thrones появились на 1098 различных сайтах, 94 из них были тематическими - создавались специально под "Игру престолов". Свыше 30 тыс. найденных уникальных ссылок были изъяты из поисковой выдачи Яндекса. Но "пираты" не сидели сложа руки: они ежедневно создавали новые зеркала своих ресурсов взамен заблокированных. Только один из владельцев "пиратского проката" создал более 20 зеркал на своих поддоменах", - сказали в пресс-службе.