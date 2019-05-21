Поиск

Group-IB заблокировала 43 тыс. пиратских ссылок на финальный сезон "Игры престолов"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений компания Group-IB добилась блокировки более 43 тысяч "пиратских" ссылок на скачивание финального сезона популярного сериала "Игра престолов" в Рунете; пиратские версии распространялись более чем на 1 тыс. сайтов.

"Group-IB подвела итоги антипиратской кампании по защите заключительного сезона главного фэнтези-эпоса десятилетия - "Игры престолов" (Game of Thrones). Начиная с финального сезона, стартовавшего в апреле, были успешно заблокированы более 43 тыс. нелегальных ссылок - на пиратских сайтах, форумах, в социальных сетях. В целом за последние четыре года Group-IB заблокировала более 180 тыс. пиратских ссылок на Game of Thrones",- сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании.

Заключительный сезон "Игры престолов" вышел на экраны 14 апреля и сразу стал одним из самых популярных сезонов сериала, причем не только у поклонников, но и у "пиратов".

"Пиратки" финального сезона Game of Thrones появились на 1098 различных сайтах, 94 из них были тематическими - создавались специально под "Игру престолов". Свыше 30 тыс. найденных уникальных ссылок были изъяты из поисковой выдачи Яндекса. Но "пираты" не сидели сложа руки: они ежедневно создавали новые зеркала своих ресурсов взамен заблокированных. Только один из владельцев "пиратского проката" создал более 20 зеркал на своих поддоменах", - сказали в пресс-службе.

Group-IB Игра престолов

Новости по теме

Новости

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали еще одного участника протестов против храма в сквере

В "Коммерсанте" заявили, что вопрос об увольнении журналистов отдела политики пока не решен

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте"

В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте"

Чиновников Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Россияне связали крушение Superjet-100 с трагической случайностью и ошибкой пилотов

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали сносить забор на месте строительства храма

В Екатеринбурге начали сносить забор на месте строительства храма

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Осужден эксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');