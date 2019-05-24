Квентин, вестерн, Голливуд

"Однажды... в Голливуде" как оммаж "фабрике грёз"

Кадр из фильма "Однажды... в Голливуде" Фото: WDSSPR

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Квентин Тарантино вернулся на Каннский кинофестиваль 25 лет спустя после показа "Криминального чтива" - с новым фильмом "Однажды... в Голливуде" - ярким, личным и лиричным гимном "золотому веку" "фабрики грёз".

Картина представлена в основном конкурсе киносмотра, хотя изначально организаторы фестиваля признавались, что не уверены, успеет ли режиссер завершить работу над проектом к фестивалю. Но Тарантино сумел - и почти трехчасовую ленту с небывалым даже для Канн ажиотажем показали на главной площадке смотра.

Еще перед премьерой режиссер написал открытое письмо, которое перед показом отдельно со сцены кинозала зачитали журналистам. В обращении он просил всех зрителей, кинокритиков воздержаться от спойлеров, чтобы каждый мог насладиться фильмом, не подозревая о возможных поворотах сюжета. Самому режиссеру это удалось - гнетущий саспенс присутствует на протяжении всей картины и не дает расслабиться ни на секунду.

Действие фильма происходит в 1969 году, это время все еще "золотого века" Голливуда. Главный герой - известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), который находится в состоянии душевного кризиса. Звезда вестернов, обладающий актерским даром, он застрял в ролях злодеев в разного рода сериалах. Помогает актеру примириться с действительностью его каскадер, шофер, личный ассистент и психолог, мастер на все руки и друг по совместительству Клифф Бут (Брэд Питт).

Временная привязка указана не случайно, как и место действия: по сюжету в соседний коттедж от дома Рика Далтона въезжает семейная пара - Роман Полански и его супруга Шерон Тейт (Марго Робби). Российскому зрителю, вероятно, не очень известна история этой супружеской четы, хотя в свое время их история заполонила все новостные каналы и заголовки газет.

В 1969 году беременная Шерон Тейт вместе со своими друзьями была жестоко убита членами секты маньяка Чарльза Мэнсона. Персонаж последнего, кстати, тоже ненадолго появляется в фильме.

Уважая просьбу Тарантино, дальнейшее описание сюжетных перипетий жизни четы Полански и их соседей следует оставить без упоминания. Однако нельзя не заметить, что картина насыщена непредсказуемыми поворотами сюжета, "тарантиновским" юмором и появлением ряда культовых личностей того времени - от Стива Маккуина до Брюса Ли. Кроме того, режиссер балует зрителя и показывает, как снимались вестерны, позволяя смотреть фильм в фильме и завлекая публику магией кино.

Создается ощущение, что Тарантино настолько тщательно готовился к работе над картиной, насколько любитель сладостей ждет десерта за трапезой - фильм превратился в настоящий оммаж всему, что любит режиссер. Это и сам кинематограф по сути, и, конечно же, вестерны во всех красках и полутонах, а еще знаменитый фетиш Тарантино - женские ступни. Они получили столько экранного времени, что впору отдельно указывать в титрах.

На протяжении картины режиссер не обходится без самоцитирования, но делает это настолько легко и беззаботно, что в калейдоскопе все быстрее и быстрее сменяющихся сцен они выглядят более чем натурально.

Кадр из фильма "Однажды... в Голливуде" Фото: WDSSPR

ДиКаприо и Питт оправдывают статус звезд первой величины - их герои с первых секунд появления на экране "оживляют" картинку, выдавая весь спектр актерской работы. Во многом именно на их дуэте держится фильм. Нервный, эмоциональный, взрывной Рик Далтон и вторая часть тандема - спокойный, философствующий и невозмутимый Клифф Бут. Каждый момент броуновского движения актера Далтона "отзеркаливает" тягучая пластика каскадера Бута.

Завершают практически идеальное погружение в мир 1960-х искрометный саундтрек - от "Mrs. Robinson" до "California Dreamin" и аутентичные костюмы - джинсы-клёш, мини-юбки, характерные рубашки и ботинки героев.

Благодаря всему этому перед зрителем словно из-за пылевой завесы городка Дикого Запада появляется образ "классического" Голливуда, порождая неожиданное чувство ностальгии по ушедшей эпохе.

Анна Нехаева