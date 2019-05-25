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Российский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваля

Российский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваля
Российский режиссер Кантемин Балагов
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Приз программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру получил Кантемин Балагов, 27-летний российский режиссер, представивший на фестиваль свой фильм "Дылда".

Балагов - ученик Александра Сокурова, при его содействии Балагов снял фильм "Теснота", представленный в той же программе фестиваля в 2017 году. Тогда фильм Балагова получил приз ФИПРЕССИ, указано на сайте фестиваля. В следующем году Балагов сам был членом жюри программы "Особый взгляд", и в 2019 году представил в этой программе свой фильм "Дылда", получивший в итоге приз "За лучшую режиссуру".

На церемонии объявления и награждения победителей награду за Балагова в пятницу вечером получил продюсер фильма "Дылда" Александр Роднянский.

Фильм Балагова "Дылда" рассказывает о женщинах послевоенного Ленинграда, боровшихся не хуже солдат за восстановление мирной жизни после второй мировой войны.

"Особый взгляд" - это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля, победители которой получают поддержку во французском прокате.

Премию программы "Особый взгляд" в 2019 году получил фильм "Невидимая жизнь" (режиссер Карим Айнуз), приз жюри достался фильму "Солнце никогда не заходит" (режиссер Оливер Лаксе), приз за лучшую роль получила Кьяра Мастроянни, снявшаяся в фильме "Комната 212" (режиссер Кристоф Оноре), приз за лучшую режиссуру достался Балагову за фильм "Дылда", специальный приз жюри получил фильм "Свобода" (режиссер Альберт Серра).

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