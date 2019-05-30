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В русской версии злодею из "Тайной жизни домашних животных 2" изменили национальность

Речь идет о жестоком директоре цирка, которого озвучил Ник Кролл

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл. На это обратила внимание главный редактор издания "Киноафиша.инфо" Татьяна Шорохова.

По ее словам, после дубляжа на русский хозяин цирка получил имя Серж и "характерный прононс", тогда как в оригинале его зовут Сергей и он говорит с восточноевропейским акцентом.

Также об этом сообщило издание "Кинопоиск". Оно предположило, что таким образом прокатчики попытались "избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма".

В апреле 2019 года прокатчик боевика "Хеллбой" Megogo Distribution выпустил картину в России, заменив упоминание Сталина на Гитлера. В 2017 году этот же прокатчик изменил страну, в которой родился персонаж Гари Олдмена в комедии "Телохранитель киллера", с Белоруссии на Боснию.

Премьера мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" в России прошла 29 мая 2019 года.

Universal Pictures Франция Гари Олдмен Ник Кролл

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