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Любимым мультфильмом россиян оказался "Ну, погоди!"

Любимым мультфильмом россиян оказался "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!", 1973 год
Фото: ТАСС/Архив

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Знаменитый советский мультипликационный фильм "Ну, погоди!" занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, 65% сограждан считают "Ну, погоди!" своим любимым мультфильмом.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (98%) смотрели этот мультфильм, в том числе 80% респондентов видели все его выпуски, и 18% опрошенных смотрели некоторые из них.

По данным социологов, на втором месте в рейтинге любимых мультфильмов у россиян - советский мультфильм "Каникулы в Простоквашино", который упомянул 31% участников опроса.

Третье место занял современный анимационный сериал "Маша и медведь", которому отдали предпочтение 16% россиян, отмечают во ВЦИОМ. Четвертое место в рейтинге занял мультфильм "Винни-Пух" (13%).

Замыкает пятерку лидеров среди наиболее популярных мультфильмов "Чебурашка и крокодил Гена", которому отдал предпочтение каждый десятый россиянин.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

"Ну, погоди!" - культовый советский и российский мультсериал, первый эпизод которого появился в 1969 году. В основе сюжета лежит полная приключений, но безуспешная погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. Заяц всегда оказывается невредим, а каждая серия оканчивается словами Волка: "Ну, Заяц, погоди!".

ВЦИОМ

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