Выступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня отменено

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Выступление группы "Машина времени" на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, заявил "Интерфаксу" лидер группы Андрей Макаревич.

Пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил "Интерфаксу", что об отмене выступления сообщили организаторы концерта - компания "Арс". Сама группа не отменяла выступление.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием организаторов концерта.

Ранее сообщалось, что "Машина времени" должна была выступить у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение участвовать.

На этой неделе группе "Машина времени" исполнилось 50 лет.

Традиционный концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем заявлено участие: Григория Лепса, Стаса Михайлова, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии, Николая Баскова. Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня".

Концерт закончится в 22:00 исполнением гимна России, после чего будет запущен салют.