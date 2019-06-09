В Москве 12 июня перекроют несколько улиц из-за празднования Дня России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы 12 июня перекроют несколько улиц в связи с празднованием Дня России, сообщает в воскресенье сайт мэра Москвы.

Как отмечается в сообщении, проехать нельзя будет с 12:00 и до окончания торжественных мероприятий. Полностью перекроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинку и Варварку.

В этот же день с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.