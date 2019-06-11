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СМИ нашли самую дорогую картину в мире на яхте саудовского наследного принца

В марте СМИ писали, что "Спаситель мира", приписываемый Леонардо да Винчи, пропал без следа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Картина "Спаситель мира", которую в 2017 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал за рекордные $450 млн, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет издание Artnet.com со ссылкой на источники. В марте 2019 года The New York Times писала, что полотно пропало.

Источники колумниста Artnet.com, близкие к сделке с картиной, а также имеющие связи на Ближнем Востоке, утверждают, что на яхту Serene "Спасителя мира" доставили на личном самолете принца.

Картину "Спаситель мира" продали в 2017 году на аукционе Christie's как работу Леонардо да Винчи. Некоторые искусствоведы, однако, считают, что работу написал кто-то из учеников мастера, а Леонардо мог приложить к ней руку на завершающей стадии. Она стала самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе.

В конце 2017 года The New York Times узнала, что картину купил у Рыболовлева саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд, друг наследного принца. Источники Artnet.com говорят, что номинальный покупатель был только посредником, а Мухаммед бен Салман стал реальным владельцем шедевра. Представитель Christie's говорил, что картину купил департамент туризма Абу-Даби.

Культура"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан на аукционе за рекордные $450 млн"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан на аукционе за рекордные $450 млнЧитать подробнее

После сделки предполагалось, что картину выставит филиал Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах. Осенью 2018 года выставку отменили. Весной 2019 года источники The New York Times в филиале Лувра в ОАЭ сказали, что не знают, где находится картина. Также о ее местонахождении не знали и в парижском Лувре.

На 26 мая яхта Serene находилась в Красном море у берегов Шарм-эль-Шейха, отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов.

Яхта длиной 133,9 метра, построенная в 2011 году, до 2016 году принадлежала российскому бизнесмену, владельцу алкогольной компании SPI Group Юрию Шефлеру. По информации российского Forbes, миллиардер мог ее купить за $330 млн, перепродажу он обсуждал уже по цене, близкой к 350 млн евро, а покупателем мог стать подданный Саудовской Аравии.

Леонардо да Винчи Мухаммед бен Салман Дмитрий Рыболовлев Лувр Саудовская Аравия

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