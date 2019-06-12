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В Минкультуры пригласили директора театра Образцова из-за конфликта в коллективе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры России разберется в конфликтной ситуации между коллективом и новым руководством государственного центрального театра кукол имени С.В. Образцова, сообщила "Интерфаксу" в среду режиссер-постановщик, внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова.

Конфликт между коллективом и руководством театра начался в конце мая, когда на должность первого заместителя директора театра был назначен Юрий Шерлинг, который, по словам коллектива театра, позволил себе "ежедневные оскорбления и унижение людей".

"Завтра директора нашего театра (Владимира Бакулева - ИФ) пригласили в Минкультуры на совещание по нашему вопросу, мы очень надеемся, что эта проблема разрешится", - сказала Образцова.

Она сообщила "Интерфаксу", что в начале мая был назначен новый директор театра, с которым у коллектива проблем не возникло, "но первым его замом был назначен Шерлинг, который позволил себе некорректное обращение с театром".

По словам внучки Образцова, Шерлинг иронично отзывался о лейбле театра (рука с шариком), о часах на фасаде, позволял себе грубо обращаться с коллективом театра, "обращался на "ты", люди стали подавать один за другим в первые два дня пребывания этого человека на территории нашего театра заявления об уходе".

Также Образцова уточнила, что у театра не было проблем, а спектакли проходят при полном зале. "Когда человек приходит и говорит: "Я пришел поднять со дна ваш театр", человек, который сам сознается, что он ничего не знает о театре кукол и в нем не понимает, то тут не понимаем мы, как это согласовывается с Годом театра, когда был призыв привлекать как можно больше профессионалов в театры России", - добавила она.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA. Театр был открыт в 6 сентября 1931 года.

Москва театр Образцова Минкультуры

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