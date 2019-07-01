Новый сезон "Голоса" пройдет с обновленной системой голосования

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый канал обещает к началу нового сезона музыкального шоу "Голос" усовершенствовать систему голосования, сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

"В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в понедельник в Останкино стартуют кастинги нового сезона шоу. Из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт телеканала, приемная комиссия отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей. По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе - знаменитых "слепых прослушиваниях", уточнили на телеканале.

Одновременно проходят кастинги второго сезона проекта "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения. На отбор приглашено 250 человек, до стадии "слепых прослушиваний" будут допущены 50 из них. На "Перовом" отметили, что самой возрастной участнице кастинга 91 год.

Скандал на детском "Голосе"

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала начала проверку результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов. Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос. Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу. В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования.

Позднее Первый канал принял решение провести спецвыпуск шоу "Голос.Дети" с участием всех финалистов. В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу.