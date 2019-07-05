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Бюст Тутанхамона продали за почти $6 млн вопреки протестам Египта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бюст фараона Тутанхамона из кварцита продан неизвестному покупателю с аукциона Christie's в Лондоне за 4,7 млн фунтов (около $5,97 млн), сообщает The Guardian.

Артефакт, которому около трех тысяч лет, изображает юного фараона в форме древнеегипетского бога Амена.

Во время торгов перед станами аукционного дома протестовали около 20 человек, которые молча стояли с плакатами "История Египта не для продажи".

Ранее Каир потребовал вернуть ему артефакты, вывезенные археологами и исследователями, включая знаменитый Розеттский камень (плита, найденная в 1799 году, с выбитыми на ней текстами) хранящийся в Британском музее. Египетские власти настаивают, что бюст Тутанхамона был незаконно вывезен из страны и призывают вернуть реликвию.

Christie's признает, что подобное "произведение искусства" имеет спорную историю, но настаивает, что имеет право продавать артефакт, полученный из частной коллекции.

Египет

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