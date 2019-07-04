Египет потребовал от Christie's не продавать с аукциона бюст Тутанхамона

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Египта потребовали от аукционного дома Christie's снять с торгов бюст фараона Тутанхамона, сообщает "Би-би-си".

МИД страны настаивает, что бюст, которому около 3 тысяч лет, был, вероятно, украден в 1970-е годы из египетского храма. Сейчас указано, что древность принадлежит частному коллекционеру.

Сам аукционный дом указывает на то, что лот демонстрировался на публике и ранее, тогда Каир никаких претензий не предъявлял.

Бюст из кварцита высотой 28 см будет выставлен на торги в четверг. Ожидается, что он уйдет с молотка более чем за $5 млн.

По мнению египетской стороны, бюст был вывезен из страны после 1970 года, когда другие артефакты были похищены из Карнакского храма. В 1983 году в стране был принят закон, запрещающий вывоз древностей за границу.

Гробница Тутанхамона была обнаружена британскими археологами в 1922 году нетронутой. Именно факт того, что до ученых ее никто не открывал, принес известность усыпальнице и фараону.