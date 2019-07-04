Поиск

Египет потребовал от Christie's не продавать с аукциона бюст Тутанхамона

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Египта потребовали от аукционного дома Christie's снять с торгов бюст фараона Тутанхамона, сообщает "Би-би-си".

МИД страны настаивает, что бюст, которому около 3 тысяч лет, был, вероятно, украден в 1970-е годы из египетского храма. Сейчас указано, что древность принадлежит частному коллекционеру.

Сам аукционный дом указывает на то, что лот демонстрировался на публике и ранее, тогда Каир никаких претензий не предъявлял.

Бюст из кварцита высотой 28 см будет выставлен на торги в четверг. Ожидается, что он уйдет с молотка более чем за $5 млн.

По мнению египетской стороны, бюст был вывезен из страны после 1970 года, когда другие артефакты были похищены из Карнакского храма. В 1983 году в стране был принят закон, запрещающий вывоз древностей за границу.

Гробница Тутанхамона была обнаружена британскими археологами в 1922 году нетронутой. Именно факт того, что до ученых ее никто не открывал, принес известность усыпальнице и фараону.

Египет

Новости по теме

Новости
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Коломойский заявил, что поддерживает Зеленского морально

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Facebook и Instagram восстановили работу

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');