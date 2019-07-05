Фонд Набокова в Швейцарии передаст коллекцию его вещей в Россию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские чиновники ищут возможность вернуть в страну коллекцию вещей писателя Владимира Набокова, сообщил журналистам советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой в Мурманске.

По его словам, предметы из швейцарского фонда могут быть переданы в Музей Набокова при СПбГУ или усадьбе в Рождествено (Ленинградская область).

Он также высказался за придание Рождествено статуса регионального музея или же филиала федерального. Усадьба долго время принадлежала семье писателя, в 1916 году он унаследовал Рождествено от дяди, но в 1917 году семья Набоковых покинула Россиию, а имение затем было национализировано.

О передаче вещей Набокова из Швейцарии в Петербург в апреле 2019 года рассказывал директор Музея Набокова при СПбГУ Андрей Аствацатуров. По его мнению, в архивах писателя могут быть дневники, тетради, черновики, книги и личные вещи, которые бы очень помогали в исследованиях.