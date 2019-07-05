Фонд Набокова в Швейцарии передаст коллекцию его вещей в Россию
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские чиновники ищут возможность вернуть в страну коллекцию вещей писателя Владимира Набокова, сообщил журналистам советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой в Мурманске.
По его словам, предметы из швейцарского фонда могут быть переданы в Музей Набокова при СПбГУ или усадьбе в Рождествено (Ленинградская область).
Он также высказался за придание Рождествено статуса регионального музея или же филиала федерального. Усадьба долго время принадлежала семье писателя, в 1916 году он унаследовал Рождествено от дяди, но в 1917 году семья Набоковых покинула Россиию, а имение затем было национализировано.
О передаче вещей Набокова из Швейцарии в Петербург в апреле 2019 года рассказывал директор Музея Набокова при СПбГУ Андрей Аствацатуров. По его мнению, в архивах писателя могут быть дневники, тетради, черновики, книги и личные вещи, которые бы очень помогали в исследованиях.
Единственный в мире Музей Набокова вошел в состав СПбГУ в 2008 году (отдел СПбГУ "Мемориальная квартира Владимира Набокова"). Он занимает первый этаж дома, принадлежавшего семье Набоковых до эмиграции из России. Музей обладает ценной коллекцией личных вещей писателя: в нем хранятся карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра "Скрэббл", пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек.
Также в музее находится коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, и единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим.