Таможня завершает оформление подаренного Петербургу архива Набокова

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге проходят таможенный контроль архивные документы и вещи писателя Владимира Набокова, сообщила пресс-служба региональной таможни. Коллекция находится на Василеостровском таможенном посту.

Американское Международное общество Владимира Набокова ранее решило подарить эту коллекцию Институту русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом).

"Коллекция включает в себя более 10 тысяч предметов, документов и личных вещей членов семьи Владимира Набокова - жены Веры Евсеевны и сына Дмитрия Владимировича, в том числе рукописные материалы, печатные издания, фотографии и кинопленки, содержащие документальные кадры из жизни писателя", - уточнили таможенники.

Ранее архив хранился в Монтре. Он прибыл в Россию в мае 2021 года.

Более месяца специалисты Пушкинского дома на складе временного хранения таможенного поста устанавливали предметы и документы из архива. "Сейчас работа близится к завершению и после подачи таможенной декларации при соответствии заявленных сведений архивные документы и вещи будут выпущены для внутреннего потребления без уплаты таможенных пошлин и налогов и поступят в Пушкинский дом", - поясняют в пресс-службе таможни.

В 2019 году советник президента Путина по культуре Владимир Толстой говорил, что российские чиновники ищут возможность вернуть в страну эту коллекцию. Он предполагал, что ее могут передать в Музей Набокова при СПбГУ или усадьбе в Рождествено (Ленинградская область).