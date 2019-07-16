Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете

Облик музыкантов, их тексты и аранжировки должны быть одобрены специальной комиссией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры Чечни начало выявлять "псевдоартистов", которые собирают аудиторию в соцсетях, но исполняют неутвержденный властями репертуар и в результате портят имидж всего народа. Об этом сообщил телеканал "Грозный" и показал, как министр культуры Хож-Бауди Дааев проводит разъяснения среди некоторых таких исполнителей.

Сегодня артисты Чечни – это строгий наряд и скромное исполнение, а манеры артистов-любителей противоречат нормам, установленным в чеченском обществе, считают в министерстве.

Телеканал отметил, что такие исполнители набирают сотни тысяч просмотров на YouTube, в Instagram и во "ВКонтакте". Их записи в интернете и выступления, которые они проводят в других регионах, представляясь звездами Чечни, "способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности" и портят имидж республики.

Глава Минкульта на встрече с музыкантами напомнил, что в республике несколько лет по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова действует специальная комиссия. Она проверяет слова песен, аккомпанемент и другие характеристики номеров. "Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ", - сказал Дааев.

Благодаря этому четко выстроенному механизму в мире министерству удается сохранить исконно чеченский образ и скромность исполнения песен и танцев. Министр объяснил артистам, что их задача - не только завоевать любовь публики многолетним трудом, но и создать и поддержать имидж всего народа.

Министр пообещал продолжить работу по выявлению таких "интернет-артистов". Он добавил, что для тех, кто хочет стать настоящим артистом, в республике есть множество площадок и проектов.