Поиск

Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете

Облик музыкантов, их тексты и аранжировки должны быть одобрены специальной комиссией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры Чечни начало выявлять "псевдоартистов", которые собирают аудиторию в соцсетях, но исполняют неутвержденный властями репертуар и в результате портят имидж всего народа. Об этом сообщил телеканал "Грозный" и показал, как министр культуры Хож-Бауди Дааев проводит разъяснения среди некоторых таких исполнителей.

Сегодня артисты Чечни – это строгий наряд и скромное исполнение, а манеры артистов-любителей противоречат нормам, установленным в чеченском обществе, считают в министерстве.

Телеканал отметил, что такие исполнители набирают сотни тысяч просмотров на YouTube, в Instagram и во "ВКонтакте". Их записи в интернете и выступления, которые они проводят в других регионах, представляясь звездами Чечни, "способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности" и портят имидж республики.

Глава Минкульта на встрече с музыкантами напомнил, что в республике несколько лет по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова действует специальная комиссия. Она проверяет слова песен, аккомпанемент и другие характеристики номеров. "Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ", - сказал Дааев.

Благодаря этому четко выстроенному механизму в мире министерству удается сохранить исконно чеченский образ и скромность исполнения песен и танцев. Министр объяснил артистам, что их задача - не только завоевать любовь публики многолетним трудом, но и создать и поддержать имидж всего народа.

Министр пообещал продолжить работу по выявлению таких "интернет-артистов". Он добавил, что для тех, кто хочет стать настоящим артистом, в республике есть множество площадок и проектов.

Чечня Рамзан Кадыров Хож-Бауди Дааев

Новости по теме

Новости

Закрытие главного здания ГМИИ им. Пушкина перенесли на два года

Закрытие главного здания ГМИИ им. Пушкина перенесли на два года

Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее

Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за разногласий с Минкультом

В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями

В Росархиве признали, что при пожаре в РГАЛИ могли пострадать сотни документов

В Росархиве признали, что при пожаре в РГАЛИ могли пострадать сотни документов

Пожар в Госархиве литературы потушили

Пожар в Госархиве литературы потушили

Американский переводчик стихов Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт

Пожар в соборе Парижской Богоматери

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

Британский телеканал обнаружил вероятную видеозапись с Бэнкси

В Третьяковке раскупили все онлайн-билеты на выставку Мунка

В Третьяковке раскупили все онлайн-билеты на выставку Мунка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');