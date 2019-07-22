Ингушские власти издали кодекс поведения для молодежи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Магаса (Ингушетия) выпустила кодекс поведения для ингушской молодежи, сообщил "Интерфаксу" глава города Беслан Цечоев.

Он пояснил, что брошюра выпущена в целях пропаганды традиционных ценностей ингушского народа. Издание с фотоиллюстрациями содержит правила поведения на русском, ингушском и английском языках.

"Столица Ингушетии Магас старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, - такое поведение неприемлемо", - добавил мэр.

Брошюры раздадут молодежи в общественных местах, а к началу учебного года - и в образовательных учреждениях республики.