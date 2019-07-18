Пол Маккартни напишет мюзикл

Это будет постановка по фильму о рождественском чуде - картине Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пол Маккартни подтвердил, что начал работать над мюзиклом - это будет постановка по мотивам фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" 1946 года ('It"s A Wonderful Life'). Это будет первый мюзикл в карьере 77-летнего музыканта.

Маккартни напишет музыку к постановке и примет участие в создании текстов арий вместе с Ли Холлом, сценаристом музыкальной биографической картины про Элтона Джона "Рокетмэн" и ленты "Билли Эллиот". Холл напишет либретто мюзикла.

Продюсером постановки станет британский театральный импресарио Билл Кенрайт. По словам Маккартни, он купил права на постановку и три года назад вышел на него с предложением написать музыку. Работа над мюзиклами раньше никогда не казалась композитору привлекательной, однако после беседы с с Холлом и Кенрайтом заинтересовался проектом. Предполагается, что премьера состоится в конце 2020 года.

Фильм Капры "Эта замечательная жизнь" был снят по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок", когда Маккартни было четыре года. Главный герой устал и разочаровался в жизни, он хочет покончить с собой в канун Рождества, но его спасает ангел-хранитель. На протяжении семи десятков лет картина остается популярной и по-прежнему идет по телевидению в прайм-тайм. По словам Пола, это "универсальная история, которую все мы можем примерить на себя".

Для "Этой замечательной жизни" это будет третья попытка мюзикла. В 1986 постановку подготовил режиссер Шелдон Харник на музыку Джо Рапосо, композитора телешоу "Улица Сезам". Постановку долго откладывали из-за спора о правах на рассказ, а затем Рапосо умер от рака. Мюзикл вышел на сцену в 1991 году, но большого успеха не имел, как и попытка его возродить в 2006 году. Сейчас в США также идет еще один мюзикл по этой картине, созданный в 1998 году на музыку Брюса Грира.