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"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории

Рекорд "Аватара" продержался десять лет

"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории
Участники конкурса костюмов перед премьерой "Мстителей: Финал" в Голливуде
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian. Об этом рассказал продюсер Кевин Файги на фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего.

Предыдущим лидером был "Аватар" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009 году. Последней части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший $2,79 миллиарда.

Кроме того, "Мстителям: Финал" принадлежит рекорд по сборам в первую неделю проката: $1,22 миллиарда.

По словам Файги, "Аватар" по-прежнему самый финансово успешный фильм, если сделать поправку на десятилетнюю инфляцию.

"Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.

кино Marvel Disney

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