Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

У "Богемной рапсодии" миллиард просмотров, в связи с этим группа объявила творческий конкурс среди поклонников

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Клип Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале группы на YouTube набрал больше миллиарда просмотров. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, говорится в блоге видеохостинга.

Клип к синглу 1975 года был одним из первых музыкальных видео, который на долгие годы задал стандарты жанра и продолжает вдохновлять миллионы сейчас, больше чем через сорок лет после создания, напомнили представители YouTube.

Действующие участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор еще 22 июля поблагодарили фанатов за любовь и поддержку. Они пообещали снять три новых клипа к своим песням и предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions. Сайт проекта вечером 23 июля был недоступен.

Конкурс начнется позднее в июле, говорится в блоге YouTube. Участникам-музыкантам предложат сделать свои интерпретации "Богемной рапсодии", танцорам - подготовить танец под музыку Don't Stop Me Now, ориентируясь на видеоинструкции тренера по пластике Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в кино. Художникам предложат изобразить любое слово или фразу к тексту песни A Kind of Magic.