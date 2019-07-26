В Калининграде появился третий хомлин

Его установку откладывали из-за протестов представителей КПРФ и РПЦ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде установили третью в городе мини-скульптуру домового (хомлина) - морячка, рассказала "Интерфаксу" создатель фигурок художник Наталья Шевченко.

Она изобразила хомлина в бескозырке сидящим в бумажном кораблике и крепко обнимающим "парус". Кораблик находится на территории Музея Мирового океана рядом с научно-исследовательским судном "Витязь".

"И получилось очень символично, что мечта о морских плаваниях доброго домового может воплотиться на палубе легендарного судна, прошедшего по морям и океанам тысячи миль", - считает Шевченко.

Музей объявил в соцсетях конкурс на лучшее имя новому хомлину.

Первый хомлин-дедушка появился в Калининграде в июне 2018 года, он сидит на перилах Медового моста. В сентябре 2018 года у входа в Музей янтаря установили мини-скульптуру "Бабушки".

Установку третьей скульптуры откладывали из-за того, что в марте депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим обратились к губернатору Антону Алиханову с возражениями против появления в городе таких фигурок в местах, популярных для туристов. В частности, представитель РПЦ усмотрел в этих скульптурах тенденцию к популяризации неоязычества в ущерб традиционной культуре региона. Королева обращала внимание, что фигурки были установлены с нарушениями и при этом не имеют никакой культурной ценности.

В ответ на это в соцсетях прошел флешмоб с хэштегом "нетрогайтехомлинов", а на "Дедушку" в качестве оберега надели янтарный крестик. Затем Шевченко сообщила "Интерфаксу", что встречалась с представителями РПЦ и уладила все разногласия. В результате архиепископ Серафим поддержал проект.

Хомлин (домовой) Карл "сидит" на Медовом мосту в Калининграде уже год. Скоро в городе появятся еще несколько миниатюрных скульптур. Хотели бы вы подобные скульптуры в своем городе? По-моему, это очень круто, когда в городе есть множество необычных и приятных арт-объектов😎 pic.twitter.com/cxyenOx0GF — Архитектура з котами (@Archicatz) April 4, 2019