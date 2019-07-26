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В Калининграде появился третий хомлин

Его установку откладывали из-за протестов представителей КПРФ и РПЦ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде установили третью в городе мини-скульптуру домового (хомлина) - морячка, рассказала "Интерфаксу" создатель фигурок художник Наталья Шевченко.

Она изобразила хомлина в бескозырке сидящим в бумажном кораблике и крепко обнимающим "парус". Кораблик находится на территории Музея Мирового океана рядом с научно-исследовательским судном "Витязь".

"И получилось очень символично, что мечта о морских плаваниях доброго домового может воплотиться на палубе легендарного судна, прошедшего по морям и океанам тысячи миль", - считает Шевченко.

Музей объявил в соцсетях конкурс на лучшее имя новому хомлину.

Первый хомлин-дедушка появился в Калининграде в июне 2018 года, он сидит на перилах Медового моста. В сентябре 2018 года у входа в Музей янтаря установили мини-скульптуру "Бабушки".

Установку третьей скульптуры откладывали из-за того, что в марте депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим обратились к губернатору Антону Алиханову с возражениями против появления в городе таких фигурок в местах, популярных для туристов. В частности, представитель РПЦ усмотрел в этих скульптурах тенденцию к популяризации неоязычества в ущерб традиционной культуре региона. Королева обращала внимание, что фигурки были установлены с нарушениями и при этом не имеют никакой культурной ценности.

В ответ на это в соцсетях прошел флешмоб с хэштегом "нетрогайтехомлинов", а на "Дедушку" в качестве оберега надели янтарный крестик. Затем Шевченко сообщила "Интерфаксу", что встречалась с представителями РПЦ и уладила все разногласия. В результате архиепископ Серафим поддержал проект.

Калининград Антон Алиханов архиепископ Серафим Наталья Шевченко хомлины

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