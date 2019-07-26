В Калининграде появился третий хомлин
Его установку откладывали из-за протестов представителей КПРФ и РПЦ
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде установили третью в городе мини-скульптуру домового (хомлина) - морячка, рассказала "Интерфаксу" создатель фигурок художник Наталья Шевченко.
Она изобразила хомлина в бескозырке сидящим в бумажном кораблике и крепко обнимающим "парус". Кораблик находится на территории Музея Мирового океана рядом с научно-исследовательским судном "Витязь".
"И получилось очень символично, что мечта о морских плаваниях доброго домового может воплотиться на палубе легендарного судна, прошедшего по морям и океанам тысячи миль", - считает Шевченко.
Музей объявил в соцсетях конкурс на лучшее имя новому хомлину.
Первый хомлин-дедушка появился в Калининграде в июне 2018 года, он сидит на перилах Медового моста. В сентябре 2018 года у входа в Музей янтаря установили мини-скульптуру "Бабушки".
Установку третьей скульптуры откладывали из-за того, что в марте депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим обратились к губернатору Антону Алиханову с возражениями против появления в городе таких фигурок в местах, популярных для туристов. В частности, представитель РПЦ усмотрел в этих скульптурах тенденцию к популяризации неоязычества в ущерб традиционной культуре региона. Королева обращала внимание, что фигурки были установлены с нарушениями и при этом не имеют никакой культурной ценности.
В ответ на это в соцсетях прошел флешмоб с хэштегом "нетрогайтехомлинов", а на "Дедушку" в качестве оберега надели янтарный крестик. Затем Шевченко сообщила "Интерфаксу", что встречалась с представителями РПЦ и уладила все разногласия. В результате архиепископ Серафим поддержал проект.
Хомлин (домовой) Карл "сидит" на Медовом мосту в Калининграде уже год. Скоро в городе появятся еще несколько миниатюрных скульптур. Хотели бы вы подобные скульптуры в своем городе? По-моему, это очень круто, когда в городе есть множество необычных и приятных арт-объектов😎 pic.twitter.com/cxyenOx0GF— Архитектура з котами (@Archicatz) April 4, 2019
Хомлин на Медовом мосту в Калининграде лишился ... https://t.co/Lc7n5ejbhe В субботу, 30 марта, с шеи миниатюрной скульптуры сказочного хомлина украли янтарный крест. Об этом сообщил интернет-портал "Клопс" со ссылкой на автора изделия из солнечного камня Дмитрия Янкова. Вместо…— 39news (@39news) March 30, 2019