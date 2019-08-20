Гендиректор Музея Бахрушина призвал недовольных сотрудников к диалогу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор московского Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов призвал недовольных изменениями сотрудников к диалогу. Его заявление распространила пресс-служба музея.

18 августа "Новые Известия" сообщили, что из организации уволились около сорока человек, недовольные новым заместителем гендиректора Кристиной Трубиновой: ее усилиями по монетизации услуг и решениями по зарплатам. Родионов в тот же день это опроверг.

20 августа он выразил недоумение, почему к нему не пришли с жалобами недовольные сотрудники. По его словам, он до сих пор не знает, кто недоволен изменениями, но готов к диалогу без посредников.

Гендиректор музея предположил что, что часть коллектива может быть недовольна постоянно повышающиеся требования к профессиональным компетенциям сотрудников в свете преобразований и переформатирования работы учреждения и необходимостью осваивать новые программы учета, осваивать интересные для молодежи программы, активнее продвигать коллекции музея.

Минкультуры ранее поддержало программу создания музейно-театрального квартала "Бахрушинский". Для этого реконструируют здание бывшей медсанчасти под хранилище коллекций, откроют два новых выставочных зала, создадут комфортные условия для посетителей, которым обустроят гардероб, туалеты и кафе. Также будут отреставрированы два дома, где будет развернута постоянная экспозиция по истории российского театра и полностью благоустроена вся территория музея. В эту программу вошли и все филиалы в Москве и филиал в Зарайске; работы запланировано выполнить в течение трех лет, напомнил он.

В 2019 году Бахрушинскому музею исполняется 125 лет.