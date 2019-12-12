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Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия Warner Brothers объявила дату премьеры продолжения "Матрицы", сообщает The Hollywood Reporter.

Четвертый фильм серии выйдет 21 мая 2021 года. Название его пока остается неизвестным.

Ранее в августе в Warner Bros. сообщили, что съемки четвертой "Матрицы" начнутся в 2020 году. Главные роли исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, которые снимались и в предыдущих трех частях.

Режиссерами и сценаристами фильмов "Матрица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" были братья Лоуренс и Эндрю Вачовски. Сценаристом и режиссером четвертой части стал Лоуренс Вачовски, который, как и его брат, совершил каминг-аут как трансгендерная женщина и теперь носит имя Лана.

Матрица

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