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Минкультуры попросило проверить подрядчиков строек в Москве и Крыму из-за срыва сроков

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой принять меры в отношении подрядчиков строительства в Москве, Рязани и Крыму в связи со срывом сроков, подтвердили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь владелец стройфирм обещал активизировать строительство для завершения работ, добавили в Минкультуры.

Ранее издание РБК сообщило, что министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчика строек гостиницы для Государственного академического Большого театра (ГАБТ), музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму, заказчиком которых выступает Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

"Минкультуры действительно направлено письмо в адрес Генеральной прокуратуры РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО "Рост-Е" и ООО "Корпорация АТТА Групп", - говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса" о том, действительно ли Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков строительства этих объектов.

Письмо Генпрокуратуре направлено 21 августа "в связи с систематическим срывом указанными компаниями сроков выполнения работ на объектах". Пока информации о начале проверки не поступало, уточнили в пресс-службе.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", обе компании принадлежат Александру Ушакову. Кроме того, в зарегистрированной в 1995 году ООО "Рост-Е", деятельность которой заявлена как строительство жилых и нежилых зданий, он занимает также должность гендиректора. В ООО "Корпорация АТТА Групп" (деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта), согласно данным СПАРК, он является только бенефициаром.

В письме Минкультуры было указано, что ведомство считает низкими темпы производства работ на строительстве музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (выделено 1,213 млрд руб., завершение запланировано на 2020 год), а также говорится о срыве сроков на строительстве фондохранилища и инженерных сетей музея-заповедника "Херсонес Таврический" (общий объем финансирования 380,5 млн руб.; объект должен был быть сдан еще в мае 2019 года, сейчас готовность составляет 76%), и гостиницы для приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (общий объем финансирования - 214 млн руб., должна быть сдана в этом году, а готова только на 37%).

Минкультуры РФ Генпрокуратура РФ

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