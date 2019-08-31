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В Доме музыки отметят День города выступлениями волынщиков и джазового оркестра

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский международный Дом музыки по традиции примет участие в праздновании Дня города Москвы. 7 сентября москвичи и гости столицы смогут посетить концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале ММДМ, а также увидеть шоу Оркестра волынщиков Москвы.

Как сообщает пресс-служба Дома музыки, вход на мероприятие - свободный по предварительной регистрации, начало в 18:00. Праздничный вечер откроется выступлением Оркестра волынщиков Москвы в фойе Светлановского зала. В ходе него прозвучат хиты современной и классической музыки, гитарный рок на волынках и барабанах.

Вечер завершит джазовый оркестр Востокова. Оркестр является постоянным участником российских и международных джазовых фестивалей. Музыканты представят эксклюзивную программу "Я шагаю по Москве", в которую вошли популярные композиции, посвященные столице, а также знаменитые джазовые стандарты.

Москва Дом музыки

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