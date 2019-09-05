Центральные улицы Москвы начнут перекрывать для проведения Дня города

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Центральные улицы столицы для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных дню города, начнут закрывать для движения с вечера 5 сентября, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения города в четверг.

"По традиции на День города, который в этом году отмечается 7 и 8 сентября, Тверская улица и ряд других становятся пешеходными. Ограничения движения на них будут действовать с 22:00 5 сентября до 08:00 9 сентября", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, в это время для проезда транспорта будут закрыты Тверская улица (между Пушкинской и Манежной площадями), Охотный ряд, Моховая улица (от Большой Никитской до Тверской), Театральный проезд (до Петровки), а также Малый Гнездиковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный, Никитский переулки и Тверской проезд.

За сутки до перекрытий на этих улицах введут ограничения движения транспорта по одной полосе, либо будет запрещена парковка.

"В случае осложнения дорожно-транспортной ситуации сотрудниками ГИБДД могут быть введены дополнительные ограничения", - добавили в ЦОДД.