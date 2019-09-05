Четверть продаж книг в России приходится на интернет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В январе-июне 2019 года в России 24% продаж книг приходилось на интернет-магазины, заявил президент и совладелец компании "Эксмо-АСТ" Олег Новиков на Московской международной книжной ярмарке. Его слова приводят "Ведомости".

В 2018 году их доля составляла 20%, говорилось в отчете издательства.

По данным Новикова, продажи книг в рознице упали 4% до 24,1 млрд рублей и продолжают снижаться. При этом растут продажи книг в федеральных книжных сетях ("Читай-город" – "Буквоед" и региональные книжные сети) – на 16% до 14,3 млрд руб. Их доля в продажах книг составляет 16%, говорит он.

Глава "Эксмо-АСТ" спрогнозировал рост рынка книг по итогам 2019 года на 8% до 92 млрд рублей.

По прогнозу гендиректора интернет-магазина "ЛитРес" Сергея Анурьева, в 2019 году продажи электронных книг вырастут на 35% до 6,9 млрд рублей и составят 11–12% от всего рынка продаж книг.