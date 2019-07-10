Киностудия имени Горького решила продать землю в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей

Вырученные деньги компания пустит на ремонт и развитие производства

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького решила продать землю в Москве и Санкт-Петербурге, а также пионерский лагерь "Буревестник" в Серпуховском районе Подмосковья примерно за 4 млрд рублей. О планах продать непрофильные активы "Коммерсанту" сообщил представитель кинокомпании.

В Москве студия решила продать участок в 39,5 тысячи квадратных метров бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов и две бывших автобазы Минкультуры площадью 8,6 тысяч квадратных метров и 13,2 тысячи квадратных метров. В Петербурге будут проданы 19,5 тысячи квадратных метров земель "Леннаучфильма". Площадь земли под "Буревестником" составляет 65 тысяч квадратных метров.

Также киностудия решила продать 32% ОАО "Телебазис", которое сдает в аренду около 5,7 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости неподалеку от станции метро "ВДНХ". 68% "Телебазиса" принадлежит "Газпром-медиа", структуры медиахолдинга арендуют у компании эти помещения.

Вырученные деньги киностудия планирует направить на реконструкцию и удвоение производственных мощностей за счет создания многопрофильного кинематографического центра.