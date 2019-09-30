Кандидатуру Слащевой согласовали на должность гендиректора киностудии Горького

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ согласовало с Росимуществом кандидатуру председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой на должность гендиректора киностудии имени Горького, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Мы подтверждаем, что кандидатура Юлианы Слащевой согласована Россимуществом на должность Гендиректора киностудии им. М.Горького", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов подал заявление об отставке. Зернов занимал эту должность с 2010 года.

По данным газеты "Ведомости" он ушел по соглашению сторон. Собеседники издания объясняют отставку Зернова тем, что его работой были недовольны в Минкультуры, "к деятельности студии были вопросы и у совета директоров".

В свою очередь исполнительный директор киностудии имени Горького Артур Гезеров уточнял "Интерфаксу", что согласно процедуре, освободить Зернова от занимаемой должности может только Росимущество, которому принадлежит киностудия.

"Зернов ещё работает. Уволить его может только Росимущество, которому сейчас принадлежит киностудия. Но такого документа от них не поступало", - сказал Гезеров.