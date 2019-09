В Минкульте назвали ошибкой публикацию "Культурного норматива для школьников"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.

"Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти мнения (экспертов - ИФ). Не было никаких дискуссий. И решили опубликовать, идея-то хорошая. Министр не в курсе, я не в курсе. По законам диалектики, есть две стороны. С одной стороны, глуповатая получилась история в том смысле, что от имени министерства культуры предлагается некая цензура как учреждений, так и всей мировой культуры. Я не знаю человека, который бы взялся за такую задачу. Все хотели сделать доброе дело. Хороший был посыл", - сказала Манилова.

По ее словам, сама идея культурных нормативов является заслуживающей внимания. "Государство обязано об этом думать? Мы отвечаем - да, обязано. Это наша государственная и социальная миссия, доступ к культуре - смысл майского указа президента и смысл всего нацпроекта "Культура". Мы обязаны начинать с детства", - подчеркнула Манилова.

"С одной стороны, произошла нелепость. Честно говоря, обидно. Я испытываю огорчение от того, что так интерпретирована идея. Что наши сотрудники, которые приняли решение сами, не проинформировав руководство, не сказав министру, который терпеть не может списки. Дали сами повод для ложной интерпретации задуманного", - добавила замминистра.

Резонансный "норматив"

Ранее министерство культуры опубликовало "Культурный норматив для школьников", в котором изложило рекомендации для учащихся при посещении культурных учреждений, а также список произведений, с которым рекомендовано ознакомится школьникам.

Так в список для школьников старших классов включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen, Smells like teen spirit группы Nirvana, композиции Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича. Также в список фильмов, рекомендованных к просмотру учащимся старших классов, включили "Притяжение" Федора Бондарчука, "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Стиляги" Валерия Тодоровского, "Социальную сеть" Девида Финчера, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга. Кроме того, старшеклассникам посоветовали посещать "Гоголь-центр", многие постановки которого не рекомендуются для просмотра лицам младше 18 лет.

Опубликованный список вызвал общественный резонанс. Многие эксперты и представители культурного сообщества выступили с критикой перечня произведений, включенных в рекомендации.