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Пласидо Доминго ушел из "Метрополитен-оперы" из-за скандала о домогательствах

Пласидо Доминго ушел из "Метрополитен-оперы" из-за скандала о домогательствах
Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Оперный певец Пласидо Доминго заявил об уходе из "Метрополитен-оперы" из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на сообщение этого оперного театра.

"Мой дебют в "Метрополитен-опере" состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, - говорится в заявлении Доминго. - Пока я решительно оспариваю недавние обвинения, выдвинутые в отношении меня, я обеспокоен тем, в каком состоянии находятся люди, обвиненные без суда и следствия. После некоторых размышлений я решил, что мое участие в постановке "Макбет" будет отвлекать моих коллег от интенсивной работы как на сцене, так и за кулисой".

"Таким образом, я попросил позволить мне уйти", - добавил оперный певец.

Доминго должен был исполнять главную роль в премьере оперы Джузеппе Верди "Макбет" в среду вечером. Это должно было стать его первым выступлением в США после того, как стало известно об обвинениях Доминго в сексуальных домогательствах.

Руководство оперного театра в свою очередь выразило Пласидо Доминго благодарность за принятое решение.

Ранее стало известно, что около 20 женщин, работающих в опере, обвинили Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались с 1980-х годов. Многие из них пожелали остаться анонимными, кроме певиц Анжелы Тёрнер Уилсон и Патриции Вульф.

Пласидо Доминго

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