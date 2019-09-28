В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.

"Нам сорвали финал спектакля о наркопотреблении и фальсификациях, пришли полицейские, сказали, что у них операция "Мак", и они думают, что мы продаем наркотики", - сказала Ненашева "Интерфаксу".

Она уточнила, что никто из участников постановки задержан не был. После общения с сотрудниками правоохранительных органов спектакль продолжился.

Согласно афише на сайте театра, проект "Рейф#228" - "спектакль-променад и первая иммерсивная работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России". Участники спектакля вместе со зрителями ходят по улице в поисках "закладок", содержимое которых, по словам авторов, законно и безопасно.

Официальным комментарием со стороны правоохранительных органов относительно ситуации вокруг спектакля "Интерфакс" пока не располагает.