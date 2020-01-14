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Полиция не стала возбуждать уголовные дела по постановкам Театра.doc

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Театра.doc, сообщил адвокат учреждения Сергей Бадамшин. Осенью 2018 года постановки "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв 228" начали проверять на предмет пропаганды наркомании, терроризма и гомосексуализма.

Участковый уполномоченный ОМВД Замоскворечья Аслан Шириев сообщил, что проверка завершена и вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Постановление передано в районную прокуратура, рассказал адвокат. 13 января он попросил ознакомить его с отказным постановлением и материалами проверки, но получил отказ. Этот отказ он обжалует.

Полиция проверяла спектакли, которые ранее не раз пытались сорвать активисты движения SERB, объясняли в ноябре в пресс-службе Театра.doc. После их акций несколько граждан пожаловались на постановки в думский комитет по культуре. Председатель комитета Елена Ямпольская перенаправила жалобу в полицию. Показ спектаклей в связи с проверкой не прерывался.

Ямпольская подтвердила пересылку жалобы, но подчеркнула, что не имеет к этому заявлению никакого отношения.

В сентябре 2019 года полицейские приходили на спектакль "Рейв 228" и объяснили, что заподозрили участников постановки в обороте наркотиков.

"Рейв 228" в Театре.doc называют "спектаклем-променадом на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России". Участники спектакля вместе со зрителями ходят по улице в поисках "закладок", содержимое которых, по словам авторов постановки, законно и безопасно. "Война близко" рассказывает о трех людях, "живущих рядом с современными конфликтами". Спектакль "Выйти из шкафа" - это постановка о современных российских геях.

Театр.doc Елена Ямпольская SERB Москва МВД Сергей Бадамшин

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