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На пост худрука "Ленкома" предложили кандидатуру Марка Варшавера

На пост худрука "Ленкома" предложили кандидатуру Марка Варшавера
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем театра "Ленком" может стать директор театра Марк Варшавер, сам театр будет "директорским", сообщил "Интерфаксу" гендиректор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

"Коллектив театра и столичный цех деятелей культуры провели консультации и просили департамент культуры и правительство Москвы рекомендовать сделать "директорский" театр во главе с Марком Варшавером. И я думаю, что в скором времени правительство решит этот вопрос, учтет мнение коллектива театра", - сказал Ланцман.

Он высказал мнение, что Варшавер сможет выстроить творческий процесс и продолжит руководить театром "Ленком".

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Ленком Марк Варшавер

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