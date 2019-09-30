На пост худрука "Ленкома" предложили кандидатуру Марка Варшавера

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем театра "Ленком" может стать директор театра Марк Варшавер, сам театр будет "директорским", сообщил "Интерфаксу" гендиректор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

"Коллектив театра и столичный цех деятелей культуры провели консультации и просили департамент культуры и правительство Москвы рекомендовать сделать "директорский" театр во главе с Марком Варшавером. И я думаю, что в скором времени правительство решит этот вопрос, учтет мнение коллектива театра", - сказал Ланцман.

Он высказал мнение, что Варшавер сможет выстроить творческий процесс и продолжит руководить театром "Ленком".

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.