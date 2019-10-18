В Китае отменили прокат фильма Тарантино "Однажды... в Голливуде"

Актер Брэд Питт Фото: Reuters

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Китае решили отменить выход в прокат фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" из-за жалобы дочери Брюса Ли, сообщает в пятницу Variety.

По данным издания, премьера была намечена на 25 октября. Однако дочь Брюса Ли обратилась в Государственную администрацию по вопросам кинематографа, так как осталась недовольна воплощением образа ее отца на экране. В фильме он представлен в комичном свете и оказывается легко побежден в драке с одним из главных героев сюжета в исполнении Бреда Питта.

Как сообщил Variety источник, фильм могут выпустить в прокат в том случае, если режиссер согласится выпустить специальную версию ленты для Китая с вырезанными спорными моментами. На момент публикации у издания не было официального подтверждения этой информации.

В 2012 году в Китае уже возникали проблемы с еще одним фильмом Тарантино - "Джанго освобожденный". Тогда лента вышла в прокат на месяц позже намеченного, так как из-за сцен насилия в оригинальном материале пришлось подготовить новую версию для китайских зрителей.

"Однажды... в Голливуде" - девятый фильм Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Мировая премьера фильма состоялась 22 июля в Лос-Анджелесе.