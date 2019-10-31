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На Окинаве сгорел символ острова - замок Сюри

Деревянный комплекс с 500-летней историей сгорел вскоре после завершения реставрации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 31 октября на острове Окинавы сгорел замок рюкюских монархов Cюри, комплекс постройки предположительно XIV-XV веков, часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Kyodo News, пожар потушили через 11 часов, памятник сгорел дотла.

Возгорание началось в 2:40 по местному времени, пожар потушили к 13:30 в четверг. Сгорело семь деревянных строений дворцового комплекса общей площадью 4800 квадратных метров.

Данных о пострадавших пока нет. Более 30 человек, проживающих неподалеку, были эвакуированы из соображений предосторожности.

Причина возгорания пока неизвестна. По данным полиции, пожар случился, когда сотрудники музея готовились к проведению фестиваля, посвященного культуре королевства Рюкю, сообщает телекомпания NHK.

Замок Сюри был резиденцией монархов Рюкю, государства, которое существовало на протяжении 450 лет, вплоть до аннексии Окинавы Японией в 1879 году. Здание не раз разрушалось, достраивалось и перестраивалось, но самые старые его фрагменты датируются XIV веком. Замок принимал посланников от китайских императоров, а также дипломатическую миссию американского коммодора Мэтью Перри в 1853 году.

Здание было разрушено бомбардировками ВВС США в 1944 году, затем его восстановили и открыли как национальный парк в 1992 году. Реставрация замка завершилась совсем недавно, отмечает Kyodo.

В 2000 году Сюри был включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. За минувший финансовый год замок посетили около 2,8 млн человек. Он должен был стать одним из пунктов эстафеты Олимпийского огня перед Играми 2020 года в Токио.

В Японии сгорел замок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

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Япония Сюри Окинава ЮНЕСКО Рюкю

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