Стал известен победитель фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главный приз ХХ Всероссийского фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!" получил фильм российского режиссера Анны Пармас "Давай разведемся!", передает в пятницу с мероприятия корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, награды удостоена исполнительница главной роли в этом фильме Анна Михалкова. Фильм, вышедший на экраны в 2019 году, рассказывает о женщине-враче, от которой к молодой девушке ушел муж, оставив с двумя детьми. Героиня начинает бороться за свое счастье...

Приз был вручен продюсеру фильма Сергею Сельянову. Он же во время церемонии во второй раз поднялся на сцену еще за наградой - лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Садко", где Сельянов также выступил продюсером.

Наград кинофестиваля также удостоены комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова" режиссера Евгений Шелякина, народный артист РФ Сергей Никоненко ("Лучшая мужская роль второго плана в фильме "Крымский мост"), заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина (номинация "Лучшая женская роль") и молодой актер Кирилл Коганович (приз "Лучшая мужская роль"). Лучшим режиссером признан Михаил Раскольников за фильм "Дорогой папа", а юная актриса из этого фильма Валентина Ляпина отмечена в номинации "Приз за лучшую главную роль подростка в комедии". Лучшим актерским ансамблем стали участники комедии "Бабушка легкого поведения-2".

Туляки также в ходе опроса назвали лучшим комедийным сериалом телефильм "Полицейский с Рублевки".

В рамках кинофестиваля проходил фестиваль спектаклей студентов московских театральных вузов. Лучшим стала постановка "12 стульев" в исполнении студентов четвертого курса ВГИКа.

Премию "За вклад в чувство юмора страны" удостоен знаменитый клоун и лицедей Леонид Лейкин.

Всего в конкурсной программе участвовали около 30 отечественных и зарубежных художественных фильмов, бесплатные кинопоказы прошли на 22 площадках в Туле и районах Тульской области.

Гостями фестиваля стали народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, режиссеры Тигран Кеосаян, Борис Грачевский, Вадим Абдрашитов, актеры Гоша Куценко, Всеволод Шиловский, Ольга Кабо, Лариса Гузеева, певица Лариса Долина, мастера эстрадного жанра Клара Новикова, Юрий Гальцев, поэт Владимир Вишневский, тележурналисты Кира Прошутинская, Дмитрий Губерниев.

Организаторами фестиваля выступили студия "Позитив-фильм" и "ДжемСтудия" при поддержке министерства культуры РФ, правительства Тульской области и администрации Тулы. Фестиваль проходит под патронатом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Кинофорум "Улыбнись, Россия!" - ежегодный кинофестиваль смотра музыкальных и комедийных фильмов. Президент кинофестиваля - народная артистка России, известный кинорежиссер Алла Сурикова ("Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину" и др.).