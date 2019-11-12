Поправки о миллионных штрафах за спекуляцию билетами в театр прошли первое чтение

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты приняли в первом чтении поправки в КоАП о штрафах за перепродажу билетов в театры, музеи и иные культурные учреждения, в том числе по завышенной цене, с исправлениями или с навязыванием дополнительных услуг, стоимость которых на 10% повышает цену билета.

Предполагается, что для организаций штрафы составят о 700 000 до 1 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 000 до 500 000 рублей, для граждан - от 100 000 до 300 000 рублей.

Поправки также вводят штрафы для театров, музеев или распространителей билетов возвращать все деньги за купленные билеты, если мероприятие было отменено или перенесено. Штраф для должностных лиц составит о 50 000 до 10 000 рублей, для ИП - от 100 000 до 200 000 рублей, для организаций - от 200 000 до 500 000 рублей.

В октябре председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников назвал предложенные штрафы для граждан несоразмерными нарушениям. Он напомнил, что за спекуляцию билетами на чемпионат мира по футболу 2018 года и на чемпионат Европы UEFA 2020 установлены штрафы, кратные стоимости билета, а за продажу фальшивых билетов - от 50 000 до 70 000 рублей. В этом случае большие суммы обусловлены "значимостью, масштабностью и краткосрочностью спортивных мероприятий", объяснял депутат. По его мнению, штрафовать на похожие суммы за нарушения при продаже билетов в театр - нецелесообразно.