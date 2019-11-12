Картину Марка Шагала выставят на аукцион в Москве за 1 рубль

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" выставили на торги аукционного дома "Литфонд", начальная цена - 1 рубль, сообщили в пресс-службе организации.

Первым владельцем "Колокольни" стал голливудский сценарист и режиссер, а впоследствии известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году наследники начали постепенно распродавать доставшуюся им внушительную коллекцию произведений искусства.

В 2009 году картина попала на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Новым владельцем картины стала одна из старейших в Лондоне художественных галерей Leicester Galleries (основана в 1902 году), которая спустя три года выставила ее на торги Sotheby's в Лондоне.

Шагал Марк Захарович (1875–1985) "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак". 1926. Фото: Аукционный дом "Литфонд"

Торги "Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства", в рамках которых планируется продать "Колокольню", пройдут 16 ноября. Все 157 лотов, представленные аукционным домом, выставлены с начальной стоимостью 1 рубль.

Кроме работы Шагала, коллекционеры смогут приобрести картину путешественника и писателя Федора Конюхова, работы Народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств Ивана Сорокина, картины, эскизы работ, шкатулки, статуэтки и прочие предметы декоративно-прикладного искусства.