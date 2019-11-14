Голодец заявила о почти двукратном росте спроса на выставки в России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За последние десять лет в России заметно вырос спрос на искусство, посещение выставок увеличилось в 1,7 раза, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Петербургском международном культурном форуме.

По ее словам, в 2018 году музеи и выставки посетили 154 млн раз по всей стране.

"И такой спрос мы видим и на театральные постановки (40 млн посетителей), мы видим растущий интерес к образованию в искусстве", - добавила вице-премьер.

Санкт-Петербургский культурный форум проходит с 14 по 16 ноября. Основной его площадкой стал Главный штаб Эрмитажа. Деловая площадка по традиции разместится в Российском этнографическом музее, также мероприятия форума пройдут почти во всех культурных учреждениях города. Статус страны-гостя форума в этом году получил Китай.