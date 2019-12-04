Актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" Берлинале

Хелен Миррен Фото: PA/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Британская актриса Хелен Миррен станет обладательницей почетного "Золотого медведя" за достижения в карьере на 70-м международном Берлинском кинофестивале, сообщает пресс-служба киносмотра в среду.

Церемония награждения состоится 27 февраля 2020 года, после чего гостям смотра покажут картину "Королева" Стивена Фрирза с Миррен в главной роли.

"Хелен Миррен всегда производила впечатление сильной личности. Она снова и снова удивляет своей интерпретацией сложных персонажей, будь то Крис в "Девочках из календаря" или Елизавета II в "Королеве", ее героини - образцы сильных женщин, и мы рады наградить ее почетным "медведем", - сказала исполнительный директор фестиваля Мариетте Риссенбек, слова которой приводит пресс-служба.

Миррен - британская актриса, лауреат премии "Оскар" и премий за лучшую женскую роль Каннского и Венецианского кинофестивалей. Она известна своими ролями в таких картинах, как "Безумие короля Георга", "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Калигула", "Хичкок", "Королева" и многих других.