"Колыбельную" в новом мультфильме о медвежонке Умке исполнит Лариса Долина

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новая версия "Колыбельной медведицы" прозвучит в третьей части мультфильма "Умка", выход которой запланирован на конец декабря 2019 года; композицию исполнит российская певица, народная артистка РФ Лариса Долина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены. Для песни характерна очень простая вокальная партия - ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ - Медведи - мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе", - отметил композитор нового "Умки" Иван Урюпин.

Текст "колыбельной" останется прежним - стихи Юрия Яковлева. Композиция "Колыбельная медведицы" была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма "Умка" 1969 года, режиссерами которого стали Владимир Попов и Владимир Пекарь. Оригинальное исполнение песни принадлежит советской певице Аиде Ведищевой.

В ноябре "Союзмультфильм" сообщил, что представит новую серию "Умки", приуроченную к 50-летию мультфильма. Мультфильм расскажет "о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим" и станет завершением трилогии об Умке, рассказывали его создатели.

"Союзмультфильм" - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы вошли в золотой фонд мировой анимационной классики.