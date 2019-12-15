"День короткометражного кино" стартует в России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "День короткометражного кино", в рамках которой пройдут показы короткометражек, мастер-классы и дискуссии, пройдет с 15 по 25 декабря в 85 регионах России.

В рамках акции пройдут некоммерческие показы и онлайн премьеры отечественных и зарубежных короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих представителей киноиндустрии. Также пройдет "Ночь короткого метра", а также флешмоб "Мой первый короткий метр" с участием кинематографистов.

Всего пройдет более 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России. Кроме России в акции участвуют 20 стран мира. Площадками акции станут кинотеатры, театры, университеты, библиотеки, школы, торговые центры, музеи, коворкинги и интернет-площадки.

В этом году зрителям будут представлены девять программ короткометражных фильмов: "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты", "Кино будущего", "Анимация. 12+", "Анимация. 0+", "Семейное кино", "Документальное кино", "Международная программа", "Альманах Счастье - это. Часть 2".

В программе "Звезды в коротком метре" представлены фильмы с участием актеров: Александра Горчилина, Александра Яценко, Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова.

В подборку "Фестивальные хиты" вошли обладатели главных призов фестиваля "Короче" - фильм "Подводник" и "Кинотавра" - "Топливо", а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля "Будем жить", Московского еврейского кинофестиваля.

В подборки детских "Анимация 0+" и "Анимация 12+" традиционно вошли лучшие анимационные фильмы и сериалы-участники самого крупного фестиваля в Суздале.

В рамках образовательной программы акции "День короткометражного кино" 14 и 15 декабря в Москве проходят мастер-классы и дискуссии с участием представителей киноиндустрии: редакторами студий, режиссерами, представителями онлайн платформ, продюсерами, а также актерами, пробующими себя в режиссуре короткого метра.

21 декабря в Москве пройдет "Ночь короткометражного кино", где будут подведены итоги экспертного голосования и объявлены лучшие отечественные короткометражные картины.

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России.

Главная цель "Дня короткометражного кино" - привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.