"Союзмультфильм" восстановил "Снежную Королеву" и еще 4 ленты для большого экрана

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" восстановила качество детских фильмов "Сказка о царе Салтане", "12 месяцев", "Снежная Королева" "Щелкунчик" и "Тайна третьей планеты", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

""Союзмультфильм" провел работы по восстановлению качества мультфильмов "Сказка о царе Салтане" (режиссеры Иванов-Вано, Мильчин, 1984 г.), "12 месяцев" (режиссеры Иванов-Вано, Ботов, 1956 г.), "Снежная королева" (режиссер Атаманов, 1957 г.), "Тайна третьей планеты" (режиссер Качанов, 1981 г.) "Щелкунчик" (режиссер Степанцев, 1975 г.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнил директор киностудии Борис Машковцев, благодаря восстановительным работам фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. "Во времена пленочных проекторов дефекты были не заметны при воспроизведении мультфильмов. Современные экраны и проекторы, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения", - сказал Машковцев, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время заканчиваются восстановительные работы по 17 картинам, часть из которых принадлежат эпохе становления "Союзмультфильма - 30-х годов XX века.

Специалисты "Союзмультфильма" восстанавливали фильмы вручную. Оригинальную пленку тщательно оцифровали, каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин, порывов.

Применялась технология ротоскопинга, при которой персонажей отделяли от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Была проведена цветокоррекция всей картины и реставрация оригинального звука.