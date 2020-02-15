"Союзмультфильм" предложил снять сказки о народных промыслах России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" предложила создать цикл мультфильмов, в сюжет которых будут интегрированы такие российские региональные бренды, как башкирский мед или оренбургский платок, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Об этом она рассказала на VIII Международном юридическом форуме "Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики".

"Мне нравится идея включить отечественные региональные бренды в мультфильмы. Это может быть отдельный цикл, например, "Сказки регионов страны" или "Сказки большой страны" - с одной стороны, образовательного, а с другой - развлекательного характера", - заявила Слащева, слова которой в субботу приводит пресс-служба киностудии.

При этом она отметила, что "конечно же, мультфильмы не должны содержать рекламу какой-либо продукции".

Слащева сказала, что "интеграция должна быть очень мягкой: например, можно показать Мишку, который любит мед из Башкирии, или Царевну Марью в пуховом оренбургском платке, или доброго волшебника, который знает секреты гжели или хохломы". "Это можно и нужно сделать", - резюмировала руководитель "Союзмультфильма".